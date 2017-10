BC da Argentina eleva taxa de juros em 1,50 ponto porcentual, para 27,75%

O Banco Central da Argentina elevou sua taxa básica de juros em 1,50 ponto porcentual, para 27,75%, justificando que a alta de 1,9% no índice de preços ao consumidor (IPC) em setembro ante agosto fez com que houvesse um avanço de 23,8% nos doze meses encerrados em setembro.

“Em reiteradas ocasiões, o banco central tem indicado que uma melhor medida para avaliar o desempenho da inflação é o núcleo. A medida tem mostrado uma leve tendência decrescente. No entanto, a autoridade monetária busca uma desaceleração mais acentuada”, afirmou a instituição no comunicado da decisão. Segundo o banco central, o aumento nos preços dos combustíveis acima do esperado faz com que os preços tenham que subir a um ritmo menor para compensar o efeito.

Para a autoridade monetária argentina, os choques recentes e a “insuficiente velocidade de desinflação” requerem um aperto ainda maior na política monetária, justificando o aumento de 150 pontos-base na taxa básica de juros.

