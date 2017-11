BC da Argentina eleva taxa básica de juros em 1 ponto porcentual, para 28,75%

O Banco Central da Argentina decidiu elevar sua taxa básica de juros em 1 ponto porcentual, para 28,75%, ressaltando que deseja que a tendência decrescente da inflação se consolide mais rapidamente nos próximos meses, de maneira a convergir para a meta de 10% no próximo ano.

Em comunicado divulgado após a decisão, o banco central comenta que as expectativas de inflação para o acumulado do ano aumentaram em relação ao mês anterior, com a previsão do índice de preços ao consumidor (IPC) passando de 22,0% para 23,0% a nível nacional. “As expectativas se mantêm acima das metas de inflação”, comenta a instituição, afirmando que os indicadores de inflação mostram, desde outubro, uma menor inflação, após dados indicarem que o núcleo do IPC retomou a dinâmica descendente, “apesar de estar acima do nível buscado”.

A autoridade monetária disse, ainda, que procurará acentuar a baixa inflacionária e minimizar o impacto dos próximos aumentos de preços regulados.

Fonte: Estadao Conteudo