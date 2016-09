Bangladesh: Incêndio em fábrica deixa ao menos 21 mortos e dezenas de feridos

Um incêndio em uma fábrica de embalagens na área industrial Tongi, em Daca, capital de Bangladesh, matou ao menos 21 pessoas e deixou cerca de 50 feridos neste sábado, segundo autoridades locais. O incêndio foi causado pela explosão de uma caldeira.

Segundo bombeiros que trabalharam no local, o fogo se espalhou rapidamente porque a fábrica contava com químicos inflamáveis em seus estoques.

A segurança das operações de fábricas são uma grande preocupação no país, que conta com milhares de plantas do setor têxtil e de embalagens que fornecem produtos para empresas globais como Wal-Mart e H&M. Em 2012, um incêndio em uma indústria têxtil em Daca matou 112 trabalhadores. Um ano depois, um complexo comercial próximo à capital formado por cinco fábricas de roupas entrou em colapso e deixou 1.135 pessoas mortas. O incidente foi o principal desastre do tipo no país.

O proprietário da fábrica em Tongi, chamada Tampaco, Syed Mokbul Hossain, disse a um jornal local que não estava certo da data em que a caldeira havia sido inspecionada pela última vez. Autoridades locais informaram também que a causa da explosão não foi identificada imediatamente e que conduziriam uma investigação. Hossain declarou ainda que 75 pessoas estavam escaladas para trabalhar no turno desta noite, antes do longo feriado referente ao festival islâmico do Eid al-Adha, na próxima terça-feira.

Os incidentes de 2012 e 2013 levaram o governo de Bangladesh, empresas globais que adquirem produtos da indústria asiática e a Organização das Nações Unidas (ONU) a trabalhar juntos para tentar melhorar os padrões de segurança nas fábricas de países do sudeste asiático. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo