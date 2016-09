Autoridades Filipinas dão garantia sobre aliança militar com os EUA

Tweet no Twitter

O mais alto diplomata filipino tentou atenuar as preocupações em Washington sobre o compromisso de seu país com os laços com os Estados Unidos, dizendo que o novo presidente das Filipinas buscaria uma política externa “independente”, mas honraria a aliança militar que permite que tropas americanas operem na nação asiática.

Paralelamente, o secretário de Relações Exteriores das Filipinas, Perfecto Yasay, disse que os soldados americanos podem ser expulsos da Península de Mindanao durante uma ofensiva governamental contra rebeldes islâmicos no país.

Ao falar no Centro para Estudos Estratégicos e Internacionais, em Washington, nesta quinta-feira, Yasay rejeitou as críticas dos americanos contra a guerra contra as drogas, declarada pelo governo filipino, na qual especialistas dizem que pelo menos 3.500 pessoas morreram, muitas vezes nas mãos de esquadrões de extermínio.

Ele disse que o presidente Rodrigo Duterte está prosseguindo com a guerra de forma legal, e aconselhou os americanos a não lecionarem ao governo de seu país sobre direitos humanos. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo