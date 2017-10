Ausência de herdeiro aparente de Xi Jinping gera dúvidas sobre sucessão na China

O líder do Partido Comunista da China, Xi Jinping, revelou nesta quarta-feira a equipe de seis homens que o ajudará em seu segundo mandato de cinco anos na presidência do país. Entre eles, porém, não havia um sucessor óbvio para Xi, o que levanta dúvidas sobre quanto tempo ele pode ainda ficar no cargo.

Como esperado, Xi recebeu um segundo mandato de cinco anos no novo Comitê Central, eleito no congresso quinquenal do partido. “Nós mobilizaremos todo o partido e todo o país em um impulso resoluto para garantir nosso compromisso e erradicar a pobreza na China”, afirmou Xi.

Cinco integrantes do novo Comitê Central (Politburo) foram apontados pela primeira vez nesta quarta-feira. Diante das normas da sigla sobre idades para aposentadoria, nenhum deles poderá suceder Xi, de 64 anos, após seu segundo mandato de cinco anos.

O único membro que seguiu no órgão diretivo foi o premiê, Li Keqiang, segundo nome mais importante no partido e responsável primariamente por monitorar a economia e liderar o gabinete.

O partido definiu Zhao Leji como chefe do órgão anticorrupção. Zhao é visto como próximo de Xi. Outro nome apontado como ligado ao presidente é o de Li Zhanshu, chefe de gabinete de Xi. O vice-premiê será Wang Yang, enquanto o diretor do escritório de pesquisa política do partido será Wang Huning. Zhao Leji foi nomeado diretor da organização partidária responsável por determinar os cargos, enquanto o líder do partido em Xangai será Han Zheng, veterano gestor do setor financeiro no país. Fonte: Associated Press.

