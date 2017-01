Ator morre após ser baleado durante gravações de videoclipe

Nesta segunda-feira (23), um ator morreu após ser baleado durante as gravações de um videoclipe na Austrália. De acordo com o jornal Brisbane times, Johann Ofner, de 28 anos, participava das filmagens de um clipe para a banda australiana Bliss n Eso em um bar chamado Brooklyn Standard, na cidade Brisbane.

A equipe tentou manter o homem vivo com massagens cardíacas, mas ele não resistiu. Em entrevista, o inspetor da polícia local disse que havia armas de fogo no set de filmagens, mas que ainda não há informações sobre a quantidade ou o tipo de munição usada nelas. Apesar de acreditar que a morte tenha sido acidental, as autoridades apuram o caso.

Por meio de sua página no Facebook, o bar em que o clipe estava sendo gravado anunciou que está colaborando com as investigações. Queremos que todos saibam que ninguém da nossa equipe está envolvido no incidente e que todos estão seguros, e que estamos fazendo tudo que podemos para ajudar a polícia neste momento. Nossos sentimentos e orações estão com a família da pessoa envolvida e pedimos respeito”.

Representantes da banda Bliss n Eso afirmaram que nenhum dos membros da banda estava presente no set no momento em que a arma foi disparada e disseram que não poderão fazer nenhum comentário por enquanto. “A equipe de produção do videoclipe e nossa equipe atualmente estão trabalhando com a polícia nas investigações e portanto não somos capazes de fornecer nenhum c