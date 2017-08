Ataque em Cambrils tem conexão com atentado em Barcelona, diz governo catalão

O governo da comunidade autônoma da Catalunha, na Espanha, afirmou que o ataque na cidade costeira de Cambrils, na noite desta quinta-feira, 17, tem conexão com o atentado ocorrido mais cedo na região turística de Barcelona que deixou 13 mortos.

O ministro do Interior da Catalunha, Joaquin Forn, afirmou a uma rádio local na manhã desta sexta-feira, 18, que a ocorrência em Cambrils “segue o mesmo caminho” do ataque no calçadão de Barcelona. O ministro, no entanto, não deu detalhes sobre as relações entre os dois episódios.

Forn também confirmou que o motorista da van que avançou sobre as pessoas nas Ramblas segue foragido e que duas pessoas ligadas ao ataque foram presas.

Em Cambrils, a polícia matou cinco suspeitos que carregavam cintos explosivos. Os artefatos foram detonados pelos agentes de segurança após o ataque ao grupo de supostos terroristas.

As autoridades não deram detalhes sobre o ataque no balneário da província de Tarragona, mas a mídia local informa que um veículo atingiu um carro da polícia e pessoas no entorno. Seis pessoas ficaram feridas.

Fonte: Estadao Conteudo