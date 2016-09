Ataque aéreo deixa 25 mortos Síria Enquanto mais um bairro de Damasco se rende

O governo da Síria garantiu um acordo para restaurar sua autoridade sobre outro subúrbio rebelde de Damasco, nesta quinta-feira, enquanto dissidentes conquistavam terreno em um avanço relâmpago na cidade central de Hama. Os rebeldes suspeitam que ataques aéreos conduzidos pelo governo deixaram 25 civis mortos em uma província próxima.

O subúrbio de Moadamiyeh, na zona oeste da capital síria, onde a Organização das Nações Unidas (ONU) afirma ter havido um ataque com gás sarin tóxico, em 2013, foi cercado pelo governo e estima-se que os cerca de 28 mil residentes da região estejam sofrendo com a escassez de água e comida.

Hoje, os moradores da região permitiram que o governo de Bashar al-Assad restaurasse a presença de instituições política e de segurança no subúrbio, de acordo com Hassan Ghadour, residente do bairro e negociador do acordo.

Ghadour disse que 200 homens armados poderiam ter passagem segura em áreas controladas por rebeldes nas províncias de Idlib e Aleppo. Espera-se que a implementação do acordo comece nesta sexta-feira.

Enquanto isso, pelo menos 25 civis – incluindo seis crianças – foram mortas no que se suspeita que tenha sido um ataque aéreo conduzido pelo governo na província de Hama, ao passo em que rebeldes faziam novos ganhos no país. Fonte: Dow Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo