Argentina anuncia política migratória menos flexível

A Argentina anunciou nesta terça-feira que irá endurecer sua política de imigração em meio a uma forte demanda social para conter a onda de insegurança que, em parte, é atribuída à entrada fácil de estrangeiros com antecedentes criminais.

“Nós não podemos permitir que o crime continue escolhendo a Argentina como um lugar para que crimes sejam cometidos. Precisamos coordenar com outros países para saber quem é quem não é criminoso e como agir depois que a entrada aconteceu”, disse o presidente argentino, Maurício Macri.

O governo afirmou que irá pedir ao Congresso uma reforma na lei de imigração para impedir a entrada de estrangeiros com antecedentes criminais. Atualmente, a proibição se aplica somente àqueles com um histórico de crimes puníveis com uma pena mínima de três anos de prisão pela legislação da Argentina. “Devemos começar a agir preventivamente”, afirmou Macri. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo