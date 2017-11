Arábia saudita: suspeitos recebem mesmo tratamento que qualquer outro cidadão

Tweet no Twitter

O procurador-geral da Arábia Saudita disse que a varredura anticorrupção está tratando os suspeitos com “os mesmos direitos e o mesmo tratamento que qualquer outro cidadão saudita”.

O xeque saudita al-Mojeb não reconheceu as prisões ou nomeou qualquer suspeito, mas a Associated Press noticiou que o bilionário do príncipe saudita Alwaleed bin Talal e outros membros da realeza, militares, empresários e ex-ministros foram detidos e estão sendo mantidos em hotéis de cinco estrelas em toda a capital, Riad.

Al-Mojeb sublinhou que todos são considerados inocentes até que haja provas de culpa. Ele disse, porém, que a posição ou o status de um suspeito não influenciará na justa aplicação das leis.

O procurador-geral disse neste domingo que o recém-formado comitê anticorrupção liderado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman está conduzindo investigações para garantir transparência e boa governança.

Não foi especificado quais crimes teriam sido cometidos.

Fonte: Estadao Conteudo