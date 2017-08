Arábia Saudita reabre fronteira com o Catar

A Arábia Saudita comunicou hoje a reabertura da fronteira com o Catar para permitir que os habitantes daquele país façam a peregrinação até Meca. A decisão foi tomada em meio a uma tensão diplomática entre os dois países, que acusam um ao outro de fazer uso político do ritual de peregrinação.

O ministro das Relações Exteriores do Catar, o xeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, comemorou a decisão dos sauditas, mas ressaltou que as medidas devem incluir a remoção completa do bloqueio.

De acordo com a agência de notícias estatal, os peregrinos do Catar poderão entrar no reino por vias terrestres e, depois, decolar de dois aeroportos em Damman e al-Asha, às custas do rei. O rei também ordenou que uma aeronave emblemática do país fosse enviada para a capital do Catar, Doha, para transportar os peregrinos catarianos para Jiddah, mais próxima de Meca, e para hospedá-los à custa dele para o hajj.

A TV estatal saudita disse que 100 catarianos chegaram na fronteira entre os dois países já nesta quinta-feira. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo