Apostas de alta de juros do Fed em dezembro ficam inalteradas após Livro Bege

As apostas de elevação dos juros em dezembro pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) se mantiveram inalteradas após a divulgação do Livro Bege, relatório da instituição que avalia as condições econômicas regionais e ajuda a embasar as decisões de política monetária no país. De acordo com o CME Group, as chances de uma alta nos juros em dezembro estão em 93,1%, mesmo patamar de antes da divulgação do documento.

Segundo o Fed, o ritmo de crescimento do emprego foi de estável a moderado na maioria dos distritos, enquanto a atividade econômica dos EUA se expandiu em ritmo modesto a moderado em setembro até o início de outubro. (Flavia Alemi – flavia.alemi@estadao.com)

Fonte: Estadao Conteudo