Após treino do Barcelona, Neymar comemora chegada de Bruna Marquezine

Parece que Neymar está mesmo apaixonado pela atriz Bruna Marquezine. O atacante comemorou a chegada da namorada assim que terminou o treino do Barcelona, no início da tarde desta sexta-feira (03). Bruna desembarcou na cidade catalã para ficar ao lado do jogador.

No Instagram, o craque postou uma foto do reencontro com a legenda “Ela chegou”.

Neymar se prepara junto com a equipe do Barcelona para encarar o Athetic de Bilbão, no sábado(04), às 13h15,(horário de Brasília). A partida será no estádio Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.