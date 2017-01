Após quebrar 25 ossos da filha, pai diz que estava frustrado

Tweet no Twitter

“Ela não parava de chorar”, disse o homem acusado de agredir a própria filha de dois meses de vida nos Estados Unidos. Segundo informações do jornal britânico Metro, Joel Ortiz Rodrigues, 20 anos, cuidava da menina enquanto a mãe frequentava a escola e afirmou que não tinha intenção de machucar a criança, encontrada com 25 ossos quebrados.

O pai diz ter se “frustrado” porque a filha não parava de chorar. Ele teria puxado a criança pela região pélvica e agredido por diversas vezes. À polícia, ele admitiu que agiu “com muita agressividade”, mas alegou que não tinha intenção de causar ferimentos. Apesar disso, ele contou que chegou a ouvir os ossos dos ombros e costas do bebê estalarem. A menina teve 17 fraturas no quadril e as demais espalhadas pelo corpo.

A mãe levou a filha ao socorro ao perceber que havia algo diferente em seu quadril e dificuldades de comer. O caso aconteceu em outubro de 2016. No julgamento, ocorrido nesta semana, o homem disse que não esperava a reação das pessoas pela atitude: “Eu só precisava controlar minhas emoções. Não achei que julgariam que eu tinha quebrado os ossos intensionalmente”. Ele crê que voltará a cuidar da filha.