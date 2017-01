Americana morre durante transmissão ao vivo no Facebook e família critica internautas

A americana Keiana Herndon, de 25 anos, compartilhava, diariamente, momentos da sua rotina pelo Facebook. No último dia 28, no entanto, ela passou mal no meio de uma transmissão ao vivo e acabou morrendo na frente de inúmeros telespectadores e do seu filho de um ano. Segundo o The Washington Post, no momento em que fazia as imagens, a jovem estava na casa de um amigo.

De acordo com o tio da vítima, Jeffery Herndon, havia cerca de 20 pessoas assistindo à transmissão quando a jovem começou a passar mal, secando suor da testa. Quando ela desmaiou, o vídeo rapidamente viralizou, atingindo milhares de espectadores.

O pai da jovem, Richard Herndon, criticou a postura dos espectadores. “É inacreditável que alguém possa ficar sentado e ver ou ouvir alguém dar seu último suspiro, sem fazer nada”, disse ele em entrevista ao New York Daily.

“Assim que ela caiu e não pegou o telefone de volta, alguém deveria ter feito algo”, completou a irmã de Keiana, Keishun Brown. Ainda de acordo com os familiares, a jovem tinha um problema sério na tireoide, e já havia desmaiado algumas vezes por causa disso.

Informações do site KARK apontam que o vídeo só terminou meia hora após Keiana cair no chão, quando um amigo da vítima chegou ao local. Nesse momento, a ambulância foi acionada, mas a mulher não resistiu aos ferimentos.