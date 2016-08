Alemanha espera forte queda em chegada de refugiados este ano

A Alemanha espera que menos de 300 mil refugiados cheguem ao país este ano, o que representa uma forte queda ante um total que chegou a ser estimado em um milhão de entradas ao longo do ano passado. A expectativa foi dada pelo chefe do escritório federal de Imigração, Frank-Juergen Weise, em entrevista ao jornal semanal Bild am Sonntag.

A Alemanha recebeu um fluxo sem precedentes de refugiados em busca de asilo no ano passado, em parte devido à decisão da chanceler Angela Merkel de permitir que imigrantes presos em outros países da Europa entrassem na Alemanha.

Autoridades chegaram a falar em mais de um milhão de entradas em 2015, mas Weise disse que o dado deve provavelmente ser revisado para baixo uma vez que registros duplicados e pessoas que viajaram a outros países devem ser excluídas da conta.

O sentimento contrário à imigração aumentou fortemente na Alemanha no último ano, resultando em crescente apoio para o partido nacionalista mais à direita da União democrata-cristã, de Merkel. Pesquisa do Bild am Sonntag detectou que 50% dos alemães se opõem a um quarto mandato para Merkel caso ela decida disputar as eleições em 2017. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo