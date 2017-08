Alemanha: com campanha perto do fim, Merkel exalta histórico e UE

Tweet no Twitter

A chanceler alemã Angela Merkel abriu a fase final de sua campanha eleitoral focada em seu histórico, enfatizando o crescimento econômico e a prosperidade alcançada durante os 12 anos em que esteve no comando do país.

Em comício na cidade de Dortmund, Merkel disse que, desde que foi eleita em 2005, o desemprego na Alemanha recuou ao menor nível desde a reunificação do país e que a expectativa é atingir o pleno emprego, com a taxa de desemprego abaixo de 3%, até 2025.

Além disso, o papel da Alemanha na União Europeia foi destacado pela chanceler, que afirmou que “o fortalecimento da Europa significa o fortalecimento da Alemanha”. “Para nós, o melhor projeto de segurança e paz é a União Europeia”, afirmou Merkel ao público.

No momento, o bloco conservador de Merkel tem uma vantagem de cerca de 15 pontos porcentuais, para as eleições de 24 de setembro, em relação ao principal grupo competidor, o Social Democrata. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo