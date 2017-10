Alemanha anuncia apoio à Espanha contra independência da Catalunha

Tweet no Twitter

A Alemanha anunciou que apoia a unidade da Espanha e que não irá reconhecer a declaração de independência do Parlamento catalão.

O porta-voz da chanceler Angela Merkel, Steffen Seibert, disse em comunicado que a soberania e a integridade territorial da Espanha “são e permanecem invioláveis” e uma declaração de independência unilateral viola esse princípio. Ele também pediu a todos os envolvidos que utilizem “todas as oportunidades existentes para o diálogo e a descentralização”.

Seibert disse, ainda, que o governo alemão apoia a posição do primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, no restabelecimento da ordem constitucional. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo