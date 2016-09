Afeganistão: 36 pessoas morrem em colisão de ônibus e caminhão-tanque

Tweet no Twitter

No Afeganistão, 36 pessoas, incluindo mulheres e crianças, morreram após um ônibus colidir com um caminhão-tanque na província de Zabul, ao sul do País.

O porta-voz da província de Zabul, Gul Islam Seyal, informou que outras 25 pessoas estão gravemente feridas.

A colisão ocorreu da rodovia principal que liga a capital Cabul ao sul da cidade de Kandahar. Segundo Seyal, os motoristas foram imprudentes.

Em maio, 52 pessoas foram mortas na mesma rodovia, próximo à província de Ghazni, em uma colisão envolvendo dois ônibus e um caminhão-tanque. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo