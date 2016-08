Aeroporto de Frankfurt é parcialmente esvaziado após falha na segurança

Tweet no Twitter

O aeroporto de Frankfurt foi parcialmente esvaziado nesta quarta-feira depois que uma mulher entrou em uma sala de embarque do Terminal 1 sem passar por todos os procedimentos de segurança, a terceira falha de segurança em um grande aeroporto ocidental neste mês.

Um porta-voz da polícia federal disse que a mulher entrou para a área segura do Terminal 1 antes que as verificações de segurança adequadas tivessem sido concluídas. A mulher foi detida pela polícia para interrogatório, disse o porta-voz, acrescentando que não havia nenhuma evidência de ligação com terrorismo.

Alguns voos foram atrasados logo após o incidente com a segurança, uma vez que os passageiros tiveram que passar por um novo check-in, afirmou o porta-voz do aeroporto Fraport AG, a empresa que opera o aeroporto. O fluxo de passageiros no terminal foi lentamente retomado ao normal, após a evacuação parcial, disse o porta-voz.

A Alemanha tem estado em alerta máximo, após os ataques terroristas na vizinha França e na Bélgica e uma série de ataques de pequena escala no país em julho, incluindo o que parecia ser o primeiro atentado suicida da Alemanha, que feriu várias pessoas na Baviera e foi mais tarde reivindicado pelo Estado Islâmico.

O Aeroporto de Frankfurt é o aeroporto comercial mais movimentado da Alemanha, com mais de 61 milhões de passageiros e mais de 2 milhões de toneladas de carga em 2015. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo