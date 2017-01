Acidente de ônibus na Itália mata 16 adolescentes húngaros e fere 39

Um ônibus que transportava estudantes da Hungria se envolveu em um acidente e pegou fogo na noite desta sexta-feira no norte da Itália. Pelo menos 16 adolescentes morreram, disseram autoridades locais. No total, 39 sobreviveram, apesar de muitos terem se ferido gravemente.

Segundo o ministro de Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, nenhum outro veículo se envolveu no acidente. Ainda não está claro o que levou o ônibus a se chocar com as barreiras de proteção da via, na estrada perto de Verona. O acidente foi pouco antes da meia noite. Os jovens retornavam de uma viagem para esquiar na França.

Fonte: Estadao Conteudo