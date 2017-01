Abe e Trump discutem aliança militar entre Japão e EUA em telefonema

Tweet no Twitter

Tóquio, 28 (AE) – O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, afirmou neste sábado que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu a importância de uma aliança militar entre os dois países para a defesa e o crescimento econômico. “Nós confirmamos a importância da aliança EUA-Japão em áreas como as economias e a segurança nacional”, afirmou Abe, após um telefonema com o líder americano.

A conversa telefônica foi a primeira entre os dois líderes após Trump assumir, em 20 de janeiro. Trump e Abe concordaram em se encontrar em 10 de fevereiro em Washington, segundo o premiê. “Eu espero ter um troca de opiniões franca e significativa com ele em uma ampla série de temas, das economias à segurança”, afirmou Abe.

Nesta semana, Trump se retirou da Parceria Transpacífico (TPP, na sigla em inglês), acordo de livre-comércio que incluía 12 países, entre eles o Japão. Abe defendia o TPP como um dos pilares da estratégia de crescimento econômico japonesa. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo