Psicólogo fala sobre os benefícios da escuta ativa na educação infantil

A técnica que orienta pais e educadores a se abaixarem sempre que precisam dialogar com os pequenos. Conhecida, também como escuta ativa , o conceito explica que a aproximação dos pequenos, mais que ouvi-los , realmente escuta-los , faz com eles sintam-se mais queridos, sobretudo mais seguros.

Para o psicólogo infanto juvenil, proprietário da clínica Ânima, Gabriel Zeini “O adulto, quando se coloca no nível da criança, torna-se uma figura mais clara, mais afetiva, e menos impositiva. Isso é importante, porque todo o desenvolvimento da criança gira em torno da confiança”, explica.

Gabriel Zeini (CRP: 01/13603), é graduado em Psicologia pelo UniCeub (2008), fez cursos de formação em Comportamento Infantil pela clínica Super Infância. É especialista em Análise do Comportamento pelo INSPAC (Instituto São Paulo de Análise do Comportamento). Formado em Psicologia do Esporte pela PUC-SP. Aprimoramento em Psicologia Infantil pelo ITCR, com mais de sete anos de experiência em atendimento ao público infanto-juvenil. Membro da ABPMC (Associação Brasileira de Médicos e Psicólogos Comportamentais).