Especialista fala sobre novas modalidades de práticas esportivas da estação

O verão brasileiro é marcado por altas temperaturas, praias e lagos lotados, em busca de refresco e descanso. É alta a procura por atividades físicas, seja em academias ou atividades ao ar livre, porque, afinal, é a época do ano para se entrar em forma ou afinar a silhueta.

Neste verão, as atividades físicas mais procuradas são as de maior gasto calórico. “Qualquer tipo de atividade física deve ser realizada de forma individualizada, levando em consideração diversos fatores relacionados a lesões, doenças, nível e quantidade de prática. O ideal é procurar um profissional de Educação Física para indicação da melhor atividade, que vai dar resultados sem prejudicar a saúde”, afirma o coordenador do curso de Educação Física do Centro Universitário Estácio de Brasília, Henrique Castro.

Dentre as atividades mais procuradas, atualmente, estão os programas de HIIT (sigla em inglês de Treinamento Intervalado de Alta Intensidade) e o Crossfit, que são atividades de alta intensidade e que resultam na desejada perda de gordura. Para quem não gosta dessas modalidades, uma corrida no parque e um treinamento com pesos, como musculação, também ajudam muito a alcançar esses objetivos.

È importante ressaltar que, para se obter resultados mais satisfatórios, o treinamento precisa ser rotina. Danças como FitDance, Axé, Zumba e outros ritmos também estão em alta. É importante, ainda, lembrar a importância da alimentação equilibrada aliada a atividades físicas, o que garante resultados mais eficazes para a saúde.