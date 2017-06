Warriors superam Cavs fora de casa e ficam a uma vitória do título

Na noite desta quarta-feira foi realizado o terceiro jogo das finais da temporada 2016/2017 da NBA. Na primeira partida na Quicken Loans Arena, casa do Cleveland Cavaliers, o Golden State Warriors voltou a levar a melhor e venceu por 118 a 113, abrindo 3 a 0 na série e ficando a apenas uma vitória do título.

Assim como se viu nas duas partidas anteriores, mais uma vez as equipes demonstraram um alto de nível técnico e, pela primeira vez na série, o duelo foi equilibrado do início do fim. O primeiro quarto foi disputado ponto a ponto, com os dois times firmes nas marcação e mesmo assim sobrando nos ataques, tendo 51% de aproveitamento nos arremessos de quadra.

Porém, no final da parcial, os Warriors abriram vantagem. Aproveitando-se de que o astro dos Cavaliers, LeBron James, havia ido para o banco, o Golden State tirou proveito do apagão dos donos da casa e venceu por 39 a 32. Além disso, o time da Califórnia quebrou o recorde de bolas de três em um único quarto na história dos playoffs da NBA: nove.

A vantagem construída pelos Warriors no fim do primeiro quarto não durou muito tempo, já que o Cleveland retornou bem para a segunda parcial e voltou a equilibrar a partida. Mesmo assim, o Golden State não dava folga aos donos da casa. Assim, apesar de ter melhorado, os Cavs foram para o intervalo perdendo por 67 a 61.

Precisando da vitória para diminuir a vantagem do Golden State na série, Cleveland voltou com tudo para o terceiro quarto. Apesar de um início de etapa equilibrado, os Cavaliers cresceram nos momentos finais da parcial, chegando a abrir cinco pontos de frente. Dessa maneira, os donos da casa fecharam o quarto com 33 pontos, 11 a mais do que os Warriors, e mostraram que estavam vivos na partida.

A decisão ficou para o último e decisivo quarto. Os Warriors, que viram Draymond Green chegar a cinco faltas e ficar boa parte no banco, conseguiram diminuir a vantagem, e qualquer time podia sair com a vitória. Faltando segundos para o final, Kevin Durant acertou um arremesso de três pontos, dando a vantagem aos visitantes.

Os Cavaliers precisavam de um acerto de longa distância para forçarem a prorrogação, mas tinham apenas 12 segundos no marcador. Ao tentar o arremesso, LeBron James foi parado por Andre Iguodala. Sem mais tempo e vendo Stephen Curry converter os dois lances livres, os Cavs não tiveram forças para virarem o confronto e perderam por cinco pontos.

O cestinha da partida foi LeBron James, com 39 pontos. Além dele, Kyrie Irving teve uma ótima atuação pelo lado do Cleveland, fechando com 38 pontos. Pelos Warriors, mais uma vez o destaque foi Kevin Durant, que segue como grande nome das finais, com 31 pontos nesta quarta. Klay Thompson e Stephen Curry também foram decisivos para a vitória de Golden State, com 30 e 26 pontos, respectivamente.

O quarto jogo entre as equipes acontece nesta sexta-feira, às 22 horas (de Brasília), novamente na Quicken Loans Arena, casa do Cleveland. Os Warriors precisam de apenas uma vitória para conquistarem o título.