Vasco vira sobre o Resende e vence a segunda seguida

O Vasco recebeu o Resende na tarde deste domingo, pela terceira rodada da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. Depois de um primeiro tempo ruim, no qual contou com o goleiro Martín Silva para evitar um desastre em casa, o Vasco reagiu e venceu por 2 a 1. Kiros abriu o placar para o Resende, mas Escudero e Thalles viraram.

O resultado coloca o Vasco na segunda colocação do grupo C da competição, com seis pontos. Após a derrota na estreia diante do Fluminense, a equipe de São Januário venceu o Bangu no meio de semana e agora chega à segunda vitória. O Resende, com apenas 1 ponto, é o lanterna do grupo.

Na próxima rodada, o Vasco visita o Volta Redonda, no próximo domingo, no Raulino de Oliveira. No mesmo dia, o Resende encara a Portuguesa na Rua Bariri.

O jogo – O primeiro tempo começou com o Resende surpreendendo o Vasco. Enquanto o time da casa buscava a marcação desde a saída de bola, o Resende avançava em velocidade nos contra-ataques, e, com sete minutos de jogo, já tinha forçado Martín Silva a salvar sua equipe duas vezes.

Com 20 segundos de jogo, Kiros se aproveitou de uma bobeira da zaga e saiu na cara do goleiro vascaíno, mas concluiu em cima do uruguaio, que saiu bem do gol.

Aos 7, bola roubada na intermediária e Rogerinho enfia para Jhullian na área pela esquerda. O atacante bateu de primeira de canhota, mas Martín Silva estava bem colocado e salvou o Vasco pela segunda vez.

No minuto seguinte, o lateral Muriel avançou em velocidade pela direita, foi à linha de fundo e cruzou. Kiros, na linha da pequena área, subiu entre os dois zagueiros e testou sem defesa para Martín Silva, abrindo o placar em São Januário.

O Vasco não conseguia se organizar em campo e mostrava fragilidade na defesa. A equipe só melhorou após o tempo técnico dos 20 minutos, mas tinha dificuldades em criar jogadas de gol.

A melhor chance do Cruz-Maltino no primeiro tempo aconteceu aos 31. Nenê cobrou falta da esquerda e levantou na área. A zaga rebateu, mas a bola sobrou para Guilherme na altura da marca do pênalti, pela direita. O meia ajeitou e soltou a bomba, mas o chute saiu por cima do travessão.

No intervalo, Cristóvão mudou o time e colocou Jean e Rafael Marques nas vagas de Evander e Rodrigo. A bronca nos vestiários surtiu efeito e a equipe da casa voltou mais ligada para a segunda etapa.

Com dois minutos, veio o empate. Nenê recebeu na frente da área pela direita e tocou para Pikachu, que entrava em velocidade. O lateral cruzou rasteiro e Escudero, na pequena área, escorou para o fundo da rede.

O duelo ganhou em movimentação na segunda etapa, e as chances de gol foram se sucedendo. O Vasco melhorou, mas o Resende era sempre perigoso nos contra-ataques.

Aos 8, Nenê cobrou falta perto da área pela direita. A bola encobriu a barreira e acertou o pé da trave, com o goleiro Arthur batido no lance. Mas a zaga afastou o perigo, e não houve rebote.

O Resende teve uma ótima chance de voltar a ficar à frente no placar aos 17. Marcel enfiou para Dieyson, que foi à linha de fundo pela esquerda e cruzou. Jhulliam subiu sozinho e cabeceou no canto direito. Martín Silva ficou olhando e a bola saiu rente ao poste.

O jogo caiu de rendimento, mas o Vasco buscou forças para conquistar a vitória. Aos 40 minutos, Muriqui foi à linha de fundo e cruzou. Thalles acertou um balaço de primeira e estufou a rede de Arthur.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 1 RESENDE

Local: estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 5 de fevereiro de 2017, domingo

Hora: 17h (de Brasília)

Renda: R$ 115. 840,00

Público: 4.734 pagantes (5.520 presentes)

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Assistentes: Wagner de Almeida Santos e Daniel do Espírito Santo

Cartões Amarelos: Nenê, Escudero (Vasco); Vitinho, Rogerinho, Marcel (Resende)

Gols:

VASCO: Escudero, aos 2, e Thalles, aos 40 min do 2º tempo

RESENDE: Kiros, aos 8 min do 1º tempo

VASCO: Martín Silva, Yago Pikachu, Luan, Rodrigo (Rafael Marques) e Allan Cardoso (Muriqui); Bruno Gallo, Evander (Jean), Escudero e Guilherme e Nenê; Thalles

Técnico: Cristóvão Borges

RESENDE: Arthur, Muriel, Leandrão, Thiago Sales e Dieyson; Vitinho, Gustavo Moura (Cássio), Rogerinho e Marcel; Kiros (Yago) e Jhulliam

Técnico: Ademir Fonseca