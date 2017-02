Vasco recebe o Resende em busca de sua segunda vitória no Carioca

No Vasco, o triunfo sobre o Bangu no meio de semana, em Moça Bonita, deu confiança ao time. A atuação foi elogiada pelos jogadores, que esperam pode repetir a boa jornada diante do Resende, na primeira partida dos cruzmaltinos em São Januário na temporada.

Para este jogo, o técnico Cristóvão Borges deve contar com o goleiro Martín Silva, mas não terá o lateral esquerdo Henrique, que se recupera de lesão. Já o atacante Muriqui foi relacionado e deve ficar no banco, após trabalho de recondicionamento físico. Assim, além a volta do goleiro titular deve ser a única alteração na equipe.

Já pelo lado do Resende, o objetivo é a conquista da primeira vitória no Campeonato Carioca. Após empatar com o Volta Redonda na estreia, a equipe foi derrotada pelo Fluminense no meio de semana, mas teve boa atuação. O técnico Ademir Fonseca espera uma evolução dos alvinegros contra os cruzmaltinos.

“Mesmo numa derrota contra o Fluminense, nossa equipe apresentou um padrão de jogo melhor do que no jogo contra o Volta Redonda. Os jogadores estão se encontrando, adquirindo confiança e espero, quem sabe contra o Vasco, surpreender”, disse.

VASCO X RESENDE

Local: estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 5 de fevereiro de 2017, domingo

Hora: 17h (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Assistentes: Wagner de Almeida Santos e Daniel do Espírito Santo

VASCO: Martín Silva, Yago Pikchu, Luan, Rodrigo e Allan Cardoso; Julio dos Santos, Evander, Escudero, Guilherme e Nenê; Thalles. Técnico: Cristóvão Borges

RESENDE: Arthur, Muriel, Leandrão, Thiago Sales e Dieyson; Vitinho, Gustavo Moura, Rogerinho e Marcel; Kiros e Jhulliam. Técnico: Ademir Fonseca