Vasco pega o Barcelona-EQU pela Florida Cup, na estreia da temporada

O Vasco entra em campo pela primeira vez de forma oficial neste domingo (15), às 17h, quando terá pela frente o Barcelona de Guayaquil-EQU, em Fort Lauderdale, pela Florida Cup. O confronto é a reedição da final da Libertadores de 1998, conquistada pelos cruzmaltinos.

O elenco do Vasco iniciou a preparação antes das demais equipes, pois disputou a Série B em 2016. Os cruzmaltinos vão disputar a Florida Cup, que servirá como a segunda parte parte da pré-temporada visando o início do Campeonato Carioca.

Para esta partida, o técnico Cristóvão Borges deve mostrar o esboço da equipe para o começo do ano. Durante a preparação, o comandante não permitiu que os treinos fossem vistos pela imprensa. Somente os jogos-treinos contra Madureira e Bonsucesso foram os momentos em que os vascaínos se expuseram para os torcedores.

O que se viu os jogos-treinos foi a dificuldade da equipe em marcar gols. Nas duas partidas, somente um gol foi marcados pelos cruzmaltinos. No entanto, o fato foi minimizado por jogadores e comissão técnica.

Entre as novidades que podem ser vistas neste domingo, a principal é a escalação do jovem Evander como volante. No entanto, os experientes Julio dos Santos e Andrezinho treinaram no setor e podem iniciar a partida. Os reforços Escudero e Muriqui trabalharam entre os titulares e estão confirmados.

VASCO-BRA X BARCELONA DE GUAYAQUIL-EQU

Local: Central Broward Stadium, em Fort Lauderdale (EUA)

Data: 15 de janeiro de 2017, domingo

Hora: 17h (de Brasília)

Árbitro: não divulgado

VASCO: Martín Silva, Madson, Luan, Rodrigo e Alan Cardoso; Julio dos Santos, Evander (Andrezinho), Escudero e Nenê; Thalles e Muriqui. Técnico: Cristóvão Borges

BARCELONA: Banguera, Pineida, Arreaga, Dominguez e Ordoñez; Vera, Minda, Diaz e Castillo; Suarez e Valencia. Técnico: Guillermo Almada