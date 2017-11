Vasco de alerta ligado com campanha do Vitória longe de casa

Encontrar a melhor maneira para não se tornar uma vítima do Vitória diante da própria torcida. Assim é o Vasco que se prepara para o duelo entre as duas equipes, neste domingo, às 19h(de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A preocupação se deve ao excelente desempenho dos baianos fora de casa. Apesar de estar na penúltima colocação, mergulhado na zona de rebaixamento, o Rubro-Negro da Boa Terra conseguiu resultados expressivos fora de casa, como os triunfos por 1 a 0 sobre o Corinthians, resultado que tirou a invencibilidade do Timão, o 2 a 0 sobre o Flamengo, que resultou na demissão do técnico Zé Ricardo, e o 3 a 2 sobre o Botafogo.

“O Vitória não conseguiu ganhar de times de ponta neste Campeonato Brasileiro, como Corinthians, Flamengo e Botafogo, na casa deles, se não tivesse qualidade. Eles são muito fortes como visitante e isso deve servir de alerta”, disse o goleiro Martin Silva.

O lateral-direito Madson lembrou que o Vitória tem um estilo de jogo bem definido. “Não tenho a menor dúvida de que o Vitória vai querer jogar no nosso erro, procurando encontrar espaços nas nossas falhas para construir bons ataques. Entendo que vamos ter dificuldades porque a necessidade de propor o jogo vai ser toda do Vasco. O Vitória encontrou a sua maneira de jogar como visitante, tanto que tem números assustadores. Vamos precisar trabalhar bem esse aspecto”, afirmou o lateral.

O zagueiro Anderson Martins alertou para a rapidez do adversário. “O Vitória tem um time muito rápido, que sabe jogar fora de casa. Mesmo não fazendo grande campanha, tem sido um visitante para lá de indigesto. Vamos encontrar muitas dificuldades. Temos que ficar atentos o tempo todo”, disse o zagueiro.

Para este compromisso Zé Ricardo terá reforços. O técnico poderá contar com o zagueiro Breno, que cumpriu suspensão no empate sem gols diante do Flamengo e retoma o posto que estava com Paulão, com o meia Wágner, livre de dores musculares na coxa direita, e com os atacantes Paulinho, que estava com a Seleção Brasileira no Mundial Sub-17, e Luis Fabiano, que vem lutando contra complicações por conta de uma artroscopia no joelho direito. Após o treino fechado desta quarta-feira, que foi fechado, o plantel volta a trabalhar nesta quinta-feira pela manhã.