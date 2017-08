Últimos dias para inscrições na Maratona de Revezamento do Circuito Pão de Açúcar Nescau e Corrida Kids

Os corredores brasilienses que desejam participar da 10ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento de Brasília devem se apressar. As inscrições terminam no próximo dia 19 de agosto. A participação é realizada pelo site.

A Maratona será realizada no dia 27 de agosto, a partir das 7h, na Esplanada dos Ministérios. O percurso da prova é de 5.2 km cada volta, totalizando 42 km em oito voltas completas. A duração da prova é de cinco horas e podem se inscrever equipes de 2, 4 ou 8 atletas.



Para crianças

Os corredores mirins também tem sua vez na corrida. Um dia antes da maratona, no sábado (26) será realizada a 6ª Corrida Pão de Açúcar Kids de Brasília. A competição será às 8h, no Centro Integrado de Educação Física (CIEF). Podem participar crianças de 1 a 14 anos de idade. O percurso, de 50 a 400 metros, é dividido de acordo com a faixa-etária do atleta.

Os kits de prova são retirados no dia do evento. No kit básico, as crianças receberão uma camiseta da prova, mochilinha, número de peito e chip de cronometragem. O kit VIP é composto por todos os itens anteriores mais um boné e uma camiseta adulto. Ao final de cada corrida, todos os atletas receberão medalhas pela participação.

Serviço

10ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento de Brasília

Data: 27 de agosto de 2017

Hora: 7h

Local: Esplanada dos Ministérios

Preços a partir de:

Dupla: R$ 143,98

Quarteto: R$ 287,96

Octeto: R$ 575,92

6ª Corrida Pão de Açúcar Kids de Brasília

Data: 26 de agosto de 2017

Hora: 8h

Local: Pista de atletismo do CIEF – SGAS I St. de Grandes Áreas Sul 907 – Asa Sul

Preços a partir de R$ 61,99 até R$ 111,99.