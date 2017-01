Última rodada define segundo classificado para o Campeonato Carioca

Tweet no Twitter

A Portuguesa-RJ já assegurou a participação na fase principal do Campeonato Carioca e a segunda vaga vai ser decidida na última rodada do torneio seletivo, que termina nesta terça-feira.

Quatro clubes ainda têm condições de conseguir a classificação. Segundo colocado com cinco pontos ganhos, o Nova Iguaçu vai precisar de uma vitória diante do Bonsucesso, às 16h30, na Rua Bariri, para garantir a vaga. Com apenas dois pontos, o time de Teixeira de Castro está eliminado.

No Antonio Ferreira de Medeiros, às 16h30, em Cardoso Moreira, o Campos vai receber o Tigres. A equipe da casa soma cinco pontos e precisa vencer e superar o saldo do Nova Iguaçu. A equipe de Xerém, dirigida pelo ex-jogador Felipe, soma quatro pontos e está com a situação complicada. Necessita da vitória e torcer por tropeços da Cabofriense e de Nova Iguaçu.

Fechando a rodada, a Cabofriense joga suas chances diante da classificada Portuguesa, às 16h30, no Eduardo Guinle, em Nova Friburgo. O time de Cabo Frio ocupa a segunda posição com cinco pontos e vai enfrentar a Portuguesa. A Lusa chegou aos dez pontos e já garantiu a classificação

Os quatro clubes que não conseguirem a vaga para a competição principal vão disputar outro torneio que apontará os dois times rebaixados para a Série B.