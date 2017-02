Túlio Maravilha é vetado na Globo após mostrar foto de seu pênis a apresentadora

Tweet no Twitter

Túlio Maravilha, ex-jogador de Botafogo e Goiás, teve sua presença vetada em programas da Rede Globo e de seus demais canais após mostrar uma foto do seu pênis a uma apresentadora.

O caso ocorreu na última quarta-feira, após ele gravar o programa “É Gol”, do canal por assinatura SportTV. Na saída, ele mostrou em seu celular uma foto do seu órgão sexual em estado de ereção para outra apresentadora, nos corredores da emissora. A moça reclamou com a direção da emissora, que vetou o ex-jogador em suas atrações.

Após a divulgação do caso, Tulio emitiu uma nota sobre o fato, em que diz que, “em um momento descontraído falando de quando posei para a G Magazine há 15 anos atrás passando a galeria de fotos, mostrei minha performance atual, bem melhor hoje”. O ex-jogador alegou que é “descontraído e sem maldades”, pedindo desculpas “se houve um mal entendido”. A nota fala ainda que, em seus 30 anos de profissão, Túlio sempre preservou sua “imagem de forma positiva”.