Thiago Neves desembarca em Belo Horizonte com festa da torcida

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A torcida do Cruzeiro cumpriu seu papel: em plena manhã chuvosa de segunda-feira, os celestes partiram para Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, e foram recepcionar o meia Thiago Neves, recém-contratado da Raposa.

O jogador desembarcou em Belo Horizonte quase às 11h e foi direto para falar com os jornalistas. Ansioso, o atleta disse que está preparado para o desafio com a camisa do Cruzeiro e pode jogar em breve. “Estou pronto. Em uma semana já posso jogar. Eu não parei de treinar, treinei sempre em dois períodos, sozinho, para manter a forma física. Agora é só adaptar ao grupo, bater na bola, em três ou quatro dias já estou bem”, destacou o jogador.

O jogador ainda revelou que recebeu outras propostas, mas deu preferência para o Cruzeiro por ter conversado antes. “A gente já vinha se falando há um tempo, meu empresário tratou tudo com respeito, entenderam a situação, dei prioridade ao Cruzeiro, é um time grande que está há dois anos sem conquistas, então espero chegar e reforçar ainda mais”, finalizou.

Em seguida o jogador foi para os braços do torcedor celeste que foi em grande número para o aeroporto comemorar o novo reforço de peso. Thiago segue agora para a Toca da Raposa II, na região da Pampulha, onde fará os exames médicos e, em seguida, assina contrato de três temporadas com o Cruzeiro.