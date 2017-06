Sport se impõe, supera o Flamengo e vence a 1ª com Luxemburgo

O Sport fez valer o mando de campo e, empurrado pela torcida, venceu o Flamengo por 2 a 0, nesta quarta-feira, na Ilha do Retiro. Com o resultado, os pernambucanos chegaram a sete pontos e estão no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. Com um ponto a menos do que o adversário, os cariocas estão na parte de baixo da classificação por terem apenas um triunfo na Série A.

Após um primeiro tempo sem muita emoção, o Sport aproveitou uma falha de Alex Muralha na saída de bola para abrir o placar com Osvaldo. Depois, foi a vez de Thomás marcar o segundo e garantir o triunfo pernambucano, o primeiro sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. O Flamengo não teve uma noite feliz e pouco exigiu do goleiro Magrão.

Na próxima rodada, o Sport vai até o Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco, no sábado. Já no domingo, o Flamengo atua novamente fora de casa, desta vez contra o Avaí, em Florianópolis.

O jogo – A partida começou com as duas equipes mais focadas em não permitirem que o adversário criasse boas chances de gol. Tanto que a primeira jogada de perigo do confronto aconteceu aos dez minutos. Pará chegou na linha de fundo e cruzou para Leandro Damião. O atacante furou o chute, mas a bola sobrou para Diego, que finalizou, mas foi travado pela zaga.

O susto fez o Sport buscar o ataque, mas a primeira boa oportunidade dos donos da casa veio somente aos 19 minutos. Thallyson cruzou rasteiro pela esquerda, André não conseguiu finalizar, mas Rithelly apareceu para chutar e viu Alex Muralha fazer grande defesa.

O Flamengo não se intimidou com a melhora dos pernambucanos e chegou com perigo novamente aos 25 minutos. William Arão recebeu passe na área, passou por um marcador e chutou, mas em cima da zaga. Os cariocas eram mais organizados em campo e tinham mais posse de bola, tanto que, aos 33, Diego chegou a marcar, mas a arbitragem anotou acertadamente o impedido do meia.

Os visitantes seguiam tendo o domínio da partida e criaram sua melhor chance aos 38 minutos. Leandro Damião fez boa jogada individual e chutou cruzado para grande defesa de Magrão. O novo susto fez o Sport melhorar nos minutos finais. Mesmo assim, o duelo foi para o intervalo com o placar inalterado na Ilha do Retiro.

No início da etapa final, o jogo voltou a ficar concentrado no meio. Só que o Sport aproveitou um erro na saída de bola de Alex Muralha para abrir o placar, aos dez minutos. Osvaldo acertou belo chute no ângulo, sem chance para o goleiro carioca.

O revés foi sentido pelo Flamengo, que pouco produziu no ataque. O técnico Zé Ricardo colocou o jovem Vinícius Júnior, mas o jogador não era acionado pela dificuldade dos cariocas em criarem boas jogadas. O Sport passou a focar mais na marcação e tentar os contra-ataques. Em um desses avanços, os donos da casa quase fizeram o segundo aos 23 minutos. Osvaldo tentou o cruzamento, mas Alex Muralha espalmou antes da bola chegar em André.

O panorama da partida seguiu o mesmo até os 38 minutos, quando o Sport marcou o segundo gol na Ilha do Retiro. Thomás recebeu no bico da área e chutou cruzado. A bola desviou em Réver e tirou a chance de Alex Muralha fazer a defesa.

Com a vantagem no placar, o Sport recuou de vez e apenas administrou o resultado. O Flamengo ainda criou algumas boas chances de diminuir o marcador, mas parou em boas defesas do Magrão, que garantiu os três pontos dos donos da casa.

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 X 0 FLAMENGO

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Data: 7 de junho de 2018 (Quarta-feira)

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Elio Nepomuceno de Andrade Junior (RS)

Renda: R$ 324.976,00

Público: 12.617 presentes

Cartões amarelos: Ronaldo Alves e Thallyson (Sport); Juan e Réver (Flamengo)

Gols: SPORT: Osvaldo, aos 10min do segundo tempo; Thomás, aos 38min do segundo tempo

SPORT: Magrão, Samuel Xavier (Raul Prata), Ronaldo Alves, Durval e Patrick; Anselmo, Rithely, Thallyson (Fabrício) e Everton Felipe (Thomás); Osvaldo e André

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

FLAMENGO: Alex Muralha, Pará, Réver, Juan e Renê; Márcio Araújo (Mancuello), Willian Arão, Diego (Felipe Vizeu), Ederson e Everton (Vinícius Júnior); Leandro Damião

Técnico: Zé Ricardo