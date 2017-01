Sob os olhares de Ceni, São Paulo segue treinos físicos para a temporada

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O São Paulo trabalhou na manhã desta quinta-feira (5), seguindo a preparação para viajar aos Estados Unidos, onde realizará a maior parte de sua pré-temporada para o ano de 2017.

Sob os olhares do técnico Rogério Ceni, os atletas fizeram intenso trabalho físico, com o elenco dividido em dois grupos. Um deles ficou com o fisiologista Rogério Neves, que fez algumas avaliações nos jogadores.

A outra metade ficou no Reffis, realizando testes cinéticos, sob a supervisão dos fisioterapeutas do Tricolor. Foram diversos tipos de exercícios, acompanhados de perto pelo novo treinador do São Paulo, que fez questão de incentivar seus comandados.

Ceni ainda acompanhou a atividade dos goleiros do elenco – Denis, Renan Ribeiro, Sidão e Thiago Couto -, orientada pelo preparador Haroldo Lamounier e seu assistente Octavio Ohl. Os arqueiros fizeram trabalho de aprimoramento de fundamentos técnicos.

No período da tarde, o elenco terá uma nova sessão de treinos. Além disso, Rogério Ceni concederá entrevista coletiva, que também servirá como apresentação de seus auxiliares técnicos, o inglês Michael Beale e o francês Charles Hembert.