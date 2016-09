Sem Robinho, Atlético-MG vence Sport no aperto e encosta nos líderes

O Galo não precisou do artilheiro do Campeonato Brasileiro para vencer o Sport, por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, no Independência, em duelo da 25ª rodada. Com gol de Júnior Urso a equipe mineira encosta nos líderes Palmeiras e Flamengo, fica na terceira colocação com 45 pontos. O Leão segue com os mesmos 30 pontos, na 13ª posição.

A vida atleticana foi bastante complicada no duelo desta noite. O Sport impôs um jogo de igualdade e não reconheceu o Galo em seus domínios. Sentindo a falta de Robinho, que precisou ser poupado – pelo excesso de jogos e por estar pendurado pelo segundo cartão amarelo – o alvinegro só teve sua vida mais fácil por um vacilo de Magrão, expulso no primeiro tempo. No segundo tempo, com a entrada de Cazares, o time mineiro se organizou e conseguiu o gol.

Agora o Atlético se prepara para o clássico, no próximo domingo, no Mineirão, às 16h (de Brasília). O Sport recebe o Coritiba, no mesmo dia e horário, na Ilha do Retiro.

O jogo – O Sport começou a partida melhor, buscando fazer o resultado. Os principais ataques nos primeiros minutos foram todos da equipe rubro-negra, obrigando Victor a fazer defesas e tomando a atenção da defesa alvinegra.

Embora tivesse Rafael Carioca em campo, o Galo apresentava dificuldades para sair jogando e explorava uma antiga arma, a ligação-direta, que também não funcionava porque a dupla de ataque, Fred e Pratto, não ganhavam a redonda na disputa com os zagueiros adversários.

A primeira grande chegada atleticana ocorreu aos 8 minutos, com um chute de fora da área de Otero, com a canhota que não é a perna boa, e a bola passou pela esquerda de magrão.

Com o Sport dominando o meio campo, o Atlético tinha, dentro de sua casa, que jogar no contra-ataque. Aos 12 a melhor oportunidade atleticana. Após cruzamento de Clayton, o zagueiro adversário escorregou e Pratto ficou de cara para o gol, sem defensor. Ele, no entanto, finalizou muito mal.

Depois dos 15 primeiros minutos, o Galo conseguiu igualar a partida, com grande influência de Clayton que fazia um bom jogo e algumas boas saídas de Fred da área – abrindo espaços. O time claramente sentia a falta de Robinho.

E mesmo com a igualdade em campo, o Sport chegava com perigo. Mas o Galo, mesmo com as armas falhando, ainda tentava impor sua força dentro de Belo Horizonte. Aos 40, em lance despretensioso, que o goleiro Victor encontrou Clayton entre os zagueiros, o jogador atleticano viu a bola sobrar pra ele. Sem alternativas, o goleiro Magrão colocou a mão na bola fora da área e foi expulso.

Mesmo com um homem a mais, o Galo tinha claras dificuldades para se armar dentro de campo, sentindo falta de um organizador central.

Vitória magra com gol na etapa final

O Atlético voltou melhor para o segundo tempo. Mesmo sentindo a falta de um armador, Cazares, que retornou após mais de dois meses, seguiu como opção e o time aproveitava as saídas de Pratto e ainda tinha profundidade – claramente por causa da superioridade numérica.

Aos 10 minutos o técnico Marcelo Oliveira colocou em campo um organizador de jogadas, o que ajudou logo nos primeiros lances. Aos 13, Cazares abriu jogada e Otero recebeu a redonda no e deixou para Júnior Urso, que finalizou forte, no canto, e marcou o primeiro gol.

O gol deu superioridade ao Galo, que conseguiu ser completamente melhor na partida, sem correr grandes riscos. A equipe alvinegra, após o tento, conseguiu manter mais a posse de bola e teve a tranquilidade, tanto em campo quanto nas arquibancadas, para conseguir fazer o melhor trabalho.

Aos 26 um dos lances inacreditáveis do futebol brasileiro, mais uma vez proporcionado por Fred. O atacante recebeu a bola em boas condições, ficou de cara para o gol, mas chutou no travessão.

O Atlético foi com tudo para o ataque, ao ver que o Sport já não tinha forças para conseguir algo, mas encontrava a dura retranca adversária, que encheu a área de jogadores para segurar o Galo.

Com a derrota, sem medo de perder, o Sport se lançou ao ataque. Aos 44 minutos, o Leão por pouco não empata a contagem. Em cruzamento na área, Vinicius Araújo desviou a bola e ela tirou tinta da trave, com Victor já batido no lance. As vaias do torcedor, nos acréscimos acordou o time alvinegro, que segurou a bola no ataque e garantiu o triunfo.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 1 X 0 SPORT

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

Data: 15 de setembro de 2016, quinta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Herman Brumel Vani (SP)

Cartão amarelo: Samuel Xavier (Amarelo)

Cartão vermelho: Magrão (Sport)

GOL

ATLÉTICO-MG: Júnior Urso, aos 13 minutos do segundo tempo

ATLÉTICO-MG: Victor; Marcos Rocha, Leo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca e Júnior Urso; Otero (Carlos Eduardo), Pratto e Clayton (Cazares); Fred.

Técnico: Marcelo Oliveira

SPORT: Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Rodney Wallace; Paulo Roberto e Neto Moura; Gabriel Xavier, Everton Felipe (Agenor) e Rogério (Apodi); Ruiz (Vinicius Araujo).

Técnico: Oswaldo de Oliveira