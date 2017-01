‘Sem medo de arriscar’, Santos quer estrear linha de cinco na defesa

O Santos usou o amistoso contra o Kenitra, vencido por 5 a 1, no último sábado, no Pacaembu, para testar uma formação com cinco jogadores na defesa, sendo um zagueiro de origem, dois laterais e dois volantes. Durante o Campeonato Paulista e também no restante da temporada, a comissão técnica pretende aprimorar a tática para usá-la com mais frequência.

Inicialmente, o Peixe manterá o mesmo esquema 4-3-3 que terminou o ano passado. A ideia dos santistas é primeiramente ajustar os reforços ao estilo de jogo da equipe e na sequência começar a implantar as mudanças com mais afinco.

“Temos que trazer coisas novas para os jogadores. Nosso desafio é melhorar o que já foi bom em 2016. Vamos introduzir novas variações táticas. O objetivo geral era fazer os jogadores se readaptarem. É como aprender um idioma novo. Você primeiro relembra o que já fazia e depois vai buscando coisas novas”, explicou o analista de desempenho Leonardo Porto.

“Pensamos bastante no que podemos fazer de diferente para esse ano, por que muitos times já conhecem nossa equipe de 2016. Esse esquema com a linha de cinco ainda será trabalhado, para que a gente consiga executar de maneira correta. A prioridade é deixar claro para os reforços a maneira como o Santos joga, para que eles se enquadrem no estilo de jogo e depois começarmos implantar nossas mudanças”, ressaltou o auxiliar técnico Lucas Silvestre.

Para aplicarem as variações táticas ao longo da temporada, o técnico Dorival Júnior e toda a comissão técnica acompanham atentamente várias equipes grandes da Europa. E segundo os auxiliares, a ‘ousadia’ do treinador tem sido fundamental para que esses novos esquemas sejam testados.

“A gente estuda muito a maneira como as equipes de fora jogam. Gostamos de ver times que gostam de jogar futebol, com posse de bola e bons passes, como o City do Guardiola, que tem uma linha de cinco atrás. O Bayern também já jogou assim. E procuramos tentar introduzir isso no nosso futebol. O Dorival não tem medo de arriscar. Se a gente viu algo bom lá fora, nós passa para ele, que pega e fala: “Vamos levar para o campo e ver o que acontece”. Se a gente consegue, vamos seguindo assim. Caso dê errado, nós descartamos”, concluiu Silvestre.

Apesar de todas as ideias para o futuro, o Santos não deve ter grandes mudanças para a estreia no Campeonato Paulista, na próxima sexta-feira, às 21h (de Brasília), contra o Linense. Mesmo contando com os reforços de Cleber e Donizete, o Peixe deve repetir o time que começou o amistoso diante do Kenitra, no último sábado.