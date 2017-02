Sem dificuldades, Flamengo supera o Macaé e vence a segunda no Carioca

O Flamengo não encontrou dificuldades para derrotar o Macaé por 3 a 0, e assumir a liderança do Grupo B do Campeonato Carioca. A partida foi disputada na tarde desta quarta-feira, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

O resultado fez o time rubro-negro se igualar ao Madureira com seis pontos, mas a equipe da Gávea leva vantagem por ter um ataque mais positivo. O Macaé é o lanterna do grupo, zerado.

Assim como aconteceu no jogo de estreia, o Rubro-Negro foi agressivo desde os primeiros minutos e não deu qualquer chance ao adversário. Os gols do Flamengo foram marcados por Diego, Aislan, contra, e Willian Arão.

Na próxima rodada, Flamengo vai enfrentar o Nova Iguaçu, em Moça Bonita. O Macaé, por sua vez, vai visitar o Botafogo, no Engenhão.

O jogo

O Flamengo começou a partida no ataque e, antes do primeiro minuto, criou a primeira situação de gol. O lateral Trauco fez lançamento para Guerrero, mas o atacante peruano chegou atrasado. Aos 7, foi a vez de Willian Arão arriscar da intermediária, mas só encobriu o travessão defendido por Milton Raphael.

O Macaé mostrava muita cautela, mais preocupado em se defender do que em chegar na área adversária. Só aos 13 minutos é que o time da Região dos Lagos apareceu no ataque, com um chute de Léo Rodrigues, que não levou perigo.

O time dirigido por Zé Ricardo ficava mais tempo com a bola, mas não conseguia criar condições para concluir. Aos 23, depois de parada técnica, o Flamengo voltou a incomodar, em lançamento para Diego na área, que a zaga macaense aliviou.

Aos 28, falta contra o Macaé na entrada da área, mas a cobrança de Mancuello não levou perigo. No lance seguinte, Paolo Guerrero recebeu cartão amarelo por ter se revoltado com a marcação de um impedimento.

O Flamengo só voltou a aparecer na área aos 36 minutos. Mancuello bateu falta, Rafael Vaz cabeceou forte e Milton Raphael fez grande defesa, evitando o primeiro gol.

O Flamengo saiu na frente aos 39. Diego caiu na área em lance polêmico e o árbitro marcou pênalti. O mesmo Diego bateu com categoria para colocar a sua equipe em vantagem.

Aos 43, quase o time da Gávea ampliou, mas Milton Raphael fez grande defesa em conclusão de Guerrero. Dois minutos depois, Mancuelllo desperdiçou a chance depois de receber livre na área e bater para fora.

No começo do segundo tempo, o Flamengo marcou o segundo. Mancuello foi lançado por Pará e cruzou na área. Ao tentar rebater, o zagueiro Aislan acabou desviando para suas redes, sem dar chances ao goleiro Milton Raphael.

Aos 6, o Rubro-Negro marcou o terceiro. Everton tocou para Mancuello, que cruzou na pequena área. O goleiro Milton Raphael tentou cortar a bola, mas ela bateu no peito de Arão e entrou.

O Flamengo manteve a pressão e quase marcou o quarto, em conclusão de Guerrero, após o goleiro do Macaé fazer grande defesa em conclusão de Everton.

O Macaé se entregou depois de sofrer o terceiro gol, e o Flamengo passou a jogar tranquilamente, sem ser incomodado. Mancuello, com ótimos lançamentos, ditava o ritmo da equipe. Quando foi substituído pelo volante Cuéllar, o meia argentino saiu muito aplaudido pela torcida.

Aos 28 minutos, Guerrero desperdiçou mais uma chance para marcar o quarto gol do Flamengo. Logo depois, o meia Everton atingiu Aislan com o braço, foi advertido com o segundo cartão amarelo e deixou a sua equipe com dez jogadores.

Para recompor a equipe, Zé Ricardo optou por tirar Diego e colocar o lateral Rodinei. Leandro Damião ainda entrou no lugar de Guerrero, mas o placar não foi mais alterado.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 3 X 0 MACAÉ

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Data: 1º de fevereiro de 2017, quarta-feira

Hora: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Michael Correia e Silbert Faria Sisquim

Público: 8;379 pagantes

Cartão Amarelo: Paolo Guerrero, Everton(Fla) ;Romarinho, Aislan(Mac)

Cartão Vermelho: Everton(Fla)

Gols:

FLAMENGO: Diego, aos 38 minutos do primeiro tempo; Aislan,contra, no primeiro minuto e Willian Arão, aos seis minutos do segundo tempo

FLAMENGO: Alex Muralha, Pará, Réver, Rafael Vaz e Trauco; Rômulo, Willian Arão, Mancuello(Cuéllar) e Diego(Rodinei); Everton e Guerrero(Leandro Damião)

Técnico: Zé Ricardo

MACAÉ: Milton Raphael, Léo Rodrigues, Ramon, Aislan e Ebert; Dierson, Rafinha(Allan), Zotti e Marquinho; Romarinho(Fernando Santos) e Charles Chad(Yago

Técnico: René Simões