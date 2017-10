Sede do Corinthians é pichada após revés: “Acabou a paz”

O que era preocupação virou pressão. A derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta, neste domingo, em Campinas, pôs fim à paciência da torcida do Corinthians, que pichou os muros da sede do clube, no Parque São Jorge, nesta noite.

“Vagabundos. Ou jogam por amor ou por terror” e “Acabou a paz” foram as frases pichadas que escancararam o momento sem precedentes que o clube vive na temporada.

Com o revés no Estádio Moisés Lucarelli, o terceiro nos últimos quatro jogos, o Corinthians (59) pode ver o vice-líder Palmeiras (53) reduzir a diferença para apenas três pontos ao final da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro – o time alviverde enfrenta o Cruzeiro, nesta segunda-feira, no Palestra Itália.

No pior dos cenários, a equipe treinada por Fábio Carille perderá a liderança da competição caso seja derrotada pelo arquirrival no Derby do próximo domingo, em Itaquera. A equipe iniciará a preparação para o clássico nesta terça-feira.