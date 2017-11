Sarah Menezes vence Brasileiro Sênior e assume liderança do ranking

Campeã olímpica em Londres 2012, Sarah Menezes conquistou, neste domingo, a medalha de ouro no peso-ligeiro no Campeonato Brasileiro sênior de judô, disputado em Lauro de Freitas, na Bahia. A piauiense derrotou a carioca Larissa Farias no Golden Score e assumiu a liderança do ranking nacional da categoria.

Com o resultado, Sarah conquistou 180 pontos e, somando com o título do Troféu Brasil interclubes, no mês passado, totalizou 325 pontos na temporada. Assim, a judoca subiu da quinta para a primeira colocação do ranking da Confederação Brasileira de Judô. De acordo com o critério da CBJ, quem termina o ano no topo do ranking tem vaga garantida na Seleção principal para a próxima temporada. Sarah decidiu voltar à categoria de origem (-48kg) depois de um ano em adaptação entre as leves e representará, portanto, o Brasil no peso-ligeiro em 2018.

A CBJ ainda vai realizar, em dezembro, a segunda etapa da Seletiva Olímpica Tóquio 2020, em que o restante das vagas para a Seleção serão definidas. Os judocas que ficaram em segundo até o nono lugar do ranking nacional estarão classificados para o seletivo.

Nas redes sociais, Sarah comemorou o título, além de celebrar o ouro conquistado por seu conterrâneo, Stanley Torres no peso-leve masculino. “Parabéns Piauí! Fomos guerreiros… Campeões!! Obrigada pela torcida!”, escreveu.

Fonte: Gazeta Esportiva