São Paulo marca nove gols em mais um jogo-treino nos Estados Unidos

O São Paulo fez na manhã deste domingo mais um jogo-treino em Bradenton, nos Estados Unidos. A equipe treinada por Rogério Ceni voltou a enfrentar um adversário fraco e conseguiu outra goleada, desta vez sobre o Boca Ratón por 9 a 2. É o segundo jogo teste da equipe na pré-temporada, o primeiro havia sido contra o Sarasota na quarta-feira e o Tricolor marcou 9 a 1.

Para a primeira etapa Rogério Ceni optou pelo 3-4-3, mesma formação utilizada no teste de quinta-feira. A equipe foi a campo com: Sidão; Maicon, Rodrigo Caio e Breno; Bruno, Araruna, T.Mendes e Buffarini; Wesley; Luiz Araújo e Chavez.

Após o volante Wesley abrir o placar logo no início da partida, o São Paulo levou a virada graças a duas falhas individuais na saída de bola, com Sidão e Breno. O vacilo acordou o time, que ainda no primeiro tempo conseguiu reverter o marcador para 4 a 2, gols de Luiz Araújo, Buffarini e Chavez.

No segundo tempo, o técnico Rogério Ceni levou a campo uma escalação mais jovem e com outro esquema tático. No 4-4-2, o São Paulo foi a campo com: Denis; Foguete, Lugano, Lucão e J.Tavares; Wellington, João Schmidt e Shaylon; Neilton, Gilberto e Cueva. A equipe montada com a maioria de crias de Cotia mostrou qualidade e anotou mais cinco gols, com Gilberto, Neílton, João Schmidt, Shaylon e Cueva foram os autores. O meia Cícero teve a oportunidade de entrar em campo pouco antes do término da partida.

O São Paulo agora se prepara para sua estreia na Copa Flórida nesta quinta-feira, dia 19, contra o vencedor do duelo entre River Plate, da Argentina, e Millonarios, da Colômbia.