Santos sua, mas vence o Santa Cruz e se firma no G4 do Brasileirão

O Santos alcançou a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro neste domingo. Em uma noite chuvosa no Estádio do Pacaembu, o time alvinegro ganhou por 3 a 2 do Santa Cruz e consolidou sua posição entre os quatro primeiros colocados do torneio.

Atual quarto lugar, o Santos contabiliza 45 pontos, um a menos que o Atlético-MG e quatro a mais que o Corinthians. Às 18h30 (de Brasília) de sábado, o time visita o Sport. Já o Santa Cruz, penúltimo com 23 pontos, pega o Figueirense às 11 horas de domingo, em Santa Cruz.

Superior na etapa inicial, o Santos saiu na frente com um gol do colombiano Copete. Na etapa complementar, atrasada por falta de energia elétrica no Pacaembu, Keno marcou dois gols para o Santa Cruz, mas a equipe alvinegra contou com Jean Mota e Vitor Bueno para ganhar.

O Jogo – O Santos conseguiu inaugurar o placar no estádio municipal logo aos quatro minutos de jogo. Vitor Bueno desceu pela direita e cruzou para cabeçada de Ricardo Oliveira. A bola bateu no lateral direito Léo Moura e sobrou para conclusão certeira de Copete.

O time mandante quase aumentou sua vantagem aos 31 minutos do primeiro tempo. Vitor Bueno recebeu de Lucas Lima pela esquerda e rolou para Ricardo Oliveira. Livre de marcação, em uma situação que não costuma desperdiçar, o centroavante parou na saída do goleiro Tiago Cardoso.

O Santos dominou a metade inicial sem maiores dificuldades e não correu riscos no campo de defesa. Por outro lado, foi incapaz de ampliar sua vantagem. Durante o intervalou, houve falta de energia no Estádio do Pacaembu, o que atrasou o começo do segundo tempo.

Com a iluminação devidamente reestabelecida, a etapa complementar finalmente foi iniciada e, logo aos 10 minutos, o Santa Cruz chegou ao empate. Léo Moura recebeu dentro da área pela direita e cruzou. Victor Ferraz cortou e a bola sobrou para Keno, que limpou a marcação e finalizou com sucesso.

Com o jogo empatado, uma das torres de iluminação do Pacaembu apagou e o jogo foi paralisado por 15 minutos. Aos 26, o Santos retomou a vantagem. Em uma jogada pelo lado esquerdo, Ricardo Oliveira recebeu cruzamento de Copete e ajeitou para chute forte de Jean Mota, substituto de Thiago Maia.

Em uma jogada de contra-ataque, o Santa Cruz empatou aos 39 minutos do segundo tempo. Keno recebeu de Grafite na cara do goleiro Vanderlei e tocou para o fundo das redes. Dois minutos depois, Vitor Bueno recebeu pela direita, carregou para o meio e chutou da entrada da área para marcar um golaço.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 3 X 2 SANTA CRUZ

Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Data: 18 de setembro de 2016, domingo

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Francisco Carlos do Nascimento (AL)

Assistentes: Pedro Jorge Santos de Araújo (AL) e Rondinelle dos Santos Tavares (AL)

Público: 24.586 pagantes

Renda: R$ 884.000,00

Cartões amarelos: Luiz Felipe (SAN); Wellington Cezar (STA)

Gols: Copete, aos 4 minutos do 1º tempo; Keno, aos 10; Jean Mota, aos 26; Keno, aos 39; e Vitor Bueno, aos 41 minutos do 2º tempo

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Zeca; Renato, Thiago Maia (Jean Mota), Lucas Lima (Yuri) e Vitor Bueno; Copete e Ricardo Oliveira (Rodrigão). Técnico: Dorival Júnior

SANTA CRUZ: Tiago Cardoso; Léo Moura, Néris, Danny Morais e Allan Vieira (Luan Peres); Derley, Jadson (Wellington Cezar) e João Paulo; Pisano, Keno e Grafite. Técnico: Doriva