Santos opta pelo silêncio e não pune Noguera após ameaça

O caso de polícia envolvendo o zagueiro Fábian Noguera não terá um desfecho rápido no Santos. Após a Gazeta Esportiva divulgar que o jogador ameaçou um repórter após o amistoso do Peixe contra o Kenitra, no último sábado, no Pacaembu, a diretoria do clube não quis comentar o assunto e também não aplicou nenhuma punição efetiva ao argentino.

O clube ficou sabendo do fato no começo da semana, mas só decidiu se reunir com Noguera após a divulgação da ocorrência, nesta quinta-feira. O superintendente de futebol do clube, Dagoberto Santos, se encontrou com o defensor antes do último treino para a estreia da equipe no Campeonato Paulista, nesta sexta, às 21h (de Brasília), contra o Linense, na Vila Belmiro.

Durante a reunião, o atleta negou veementemente todas as acusações do repórter do Globoesporte.com, que registrou um Boletim de Ocorrência pela Internet logo após receber a ameaça. Após ouvir a versão de Noguera, a diretoria do Peixe optou por ficar em silêncio e não se pronunciou sobre o caso.

Além de conversar com a cúpula santista, o zagueiro também reuniu os atletas do elenco para dizer que o jornalista mentiu sobre a ameaça. Diversos atletas acreditaram na versão do jogador e ficaram contra o repórter. Porém, pessoas próximas de Noguera afirmaram que ele assumiu a culpa do ocorrido, mas que vai negar o fato publicamente, pois não quer ser um ‘réu confesso’.

Fato é que o zagueiro ficou fora da lista de relacionados para o jogo contra o Linense e dificilmente será inscrito no Campeonato Paulista. Mesmo antes da polêmica, o jogador já não vinha recebendo oportunidades com o técnico Dorival Júnior, que promoveu a entrada do volante Yuri na zaga titular, mesmo com as ausências de David Braz, Luiz Felipe e Gustavo Henrique, machucados, e Cleber, com problemas na documentação.

A ameaça ao repórter foi a gota d’água para o comandante santista descartar a possibilidade de contar com o argentino para a temporada. Apesar disso, Dorival Júnior preferiu não intervir da decisão do clube de não se posicionar.

Perguntado sobre a ocorrência durante entrevista coletiva nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, o treinador se preparava para dar sua versão sobre o fato quando foi interrompido por um assessor de imprensa do Peixe, que afirmou: “O Santos não vai se pronunciar sobre o caso”.

Logo depois, Dorival também explicou que a ausência de Noguera na lista de inscritos no Paulistão não foi baseada na polêmica com o repórter, mas sim por uma questão técnica. A diretoria do clube, por sua vez, acredita que o afastamento no torneio estadual já pode ser considerado uma punição razoável para o defensor.