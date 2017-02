Santos emite nota sobre possível violação de lei em abertura do Paulista

Tweet no Twitter

O Santos publicou nota de esclarecimento em seu site oficial, por conta de uma polêmica ocorrida durante a cerimônia de abertura do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro, antes do confronto do Peixe contra o Linense, vencido pelo Alvinegro Praiano por 6 a 2.

Recentemente, a Prefeitura de Santos sancionou uma lei que proíbe a fabricação, a comercialização e a queima de fogos de artifício que emitam barulho. Na cerimônia, houve a presença de rojões, fornecidos pela contratada Flames Comércio Pirotécnicos e Eventos Ltda.

“Mesmo de posse de alvará emitido pelo Setor de Produtos Controlados da Polícia Civil, a referida empresa foi antecipadamente notificada pelo Santos FC, por meio de ofício, sobre a existência da recente Lei Municipal que proíbe a queima de fogos de artifício que emitam barulho”, diz parte da nota santista.

