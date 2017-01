Santa Cruz apresenta “Zé do Gol” como reforço para o setor ofensivo

Com a saída dos atacantes Grafite e Keno, o Santa Cruz não se deixou abater e já substituiu o buraco deixado em seu setor ofensivo. Depois de contratar William Barbo para a posição mais aberta, a equipe pernambucana anunciou oficialmente seu novo camisa 9: Zé Carlos, o “Zé do Gol”.

Em 2012, jogando pelo Criciúma, Zé Carlos se tornou o maior artilheiro da história em uma única edição da Série B do Campeonato Brasileiro, com 27 gols. Novamente, em 2015, o atacante se sagrou artilheiro da competição, com 19 tentos pelo CRB.

Depois de um empréstimo ao Ajman, dos Emirados Árabes, Zé voltou para o CRB em 2016 e marcou nove gols em 22 jogos. O jogador, que chegou em Olinda nesta segunda-feira para assinar, acertou com o Santa até o final de 2017.

Assim como Zé, o zagueiro Anderson Salles, anunciado na segunda, também já treinou com bola em Recife junto ao restante da equipe.

Depois de estrear no jogo-treino com o Agap na terça, em que o Santa Cruz venceu por 3 a 0 (Thomás, Gabriel Vallés e Nininho), William Barbio falou pela primeira vez como jogador do Santa nesta quarta-feira. O jogador disse que espera recuperar a boa fase na carreira após um 2016 sem grandes triunfos.

“Foi um ano difícil para mim, prefiro esquecer. Quase não joguei e foi um ano de muita mudança. Agora estou bem, 100%. Já pude jogar 45 minutos e vou trabalhar para estar melhor. Espero cada dia estar crescendo com o Santa Cruz”, afirmou o jogador.

Sobre o comando do técnico Vinícius Eutrópio, o Santa Cruz precisará trabalhar bem no começo da temporada para defender os títulos do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste. No Brasileirão, a equipe tentará voltar à elite do futebol.