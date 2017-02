Rússia perde medalha de Londres 2012 após novo caso de doping

A Rússia irá perder mais um triunfo olímpico por causa de doping. Antonina Krivoshapka foi desclassificada dos Jogos de Londres 2012 após a reanálise de suas amostras darem positivo para o esteroide turinabol e, com isso, toda a equipe russa que foi prata no revezamento 4x400m precisará devolver sua medalha.

Além da medalha de prata no revezamento, Krivoshapka também havia terminado na sexta colocação da final individual dos 400 metros. Com a desclassificação do conjunto russo, a Jamaica deve ficar com a prata e a Ucrânia, quarta colocada, herdará o bronze.

Outros dois atletas foram desclassificados pelo uso da mesma substância. A também russa Vera Ganeeva, que ficou na 23ª colocação do lançamento de disco, e o boxeador turco Adem Kilicci, quinto colocado no peso-médio (até 75 kg).

As reanálises de amostras não estão poupando ninguém. Recentemente, o multicampeão das pistas Usain Bolt perdeu um de seus nove ouros conquistados após Nesta Carter, um de seus companheiros no revezamento 4x100m dos Jogos de Pequim 2008, cair no antidoping.