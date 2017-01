Rosberg crê que Liberty Media pode contribuir com melhora da F1

O anseio por mudanças faz com que muitas personalidades da Fórmula 1 apoie a chegada do Liberty Media Group, novo detentor da principal categoria do automobilismo mundial. O campeão de 2016 Nico Rosberg crê que a troca de comando no esporte fará bem para que a F1 possa reconquistar fãs e voltar a ser sucesso de audiência.

“É muito bom o que está acontecendo na F1 neste momento. Bernie Ecclestone (atual chefe da categoria) fez um grande trabalho, mas creio que o Liberty Media pode fazer ainda mais, talvez tornar a F1 mais americana, porque parecem entender melhor o negócio do espetáculo, e é isso que a F1 precisa agora”, comentou em entrevista à publicação Sport Bild.

Há especulações que o Liberty Media já pediu para que Bernie Ecclestone renuncie ao cargo de diretor-executivo da Fórmula 1. O engenheiro e proprietário da extinta equipe Brawn GP, Ross Brawn, é cogitado como um de seus possíveis substitutos, ainda que o acordo prevê a presença de Ecclestone pelos próximos três anos deste período de transição.

Após o anúncio de sua aposentadoria, Nico Rosberg acompanha de longe a Fórmula 1. O alemão segue trabalhando com a Mercedes, agora como embaixador, e ainda não sabe se retomará sua carreira em alguma outra categoria do automobilismo. O finlandês Valtteri Bottas, ex-parceiro de Felipe Massa na Williams, foi escolhido pela equipe como seu substituto.