Rio de Janeiro e Fluminense abrem a Copa do Brasil de vôlei feminino

A tabela da Copa do Brasil 2017 de vôlei feminino reservou logo para sua estreia um confronto entre dois rivais locais. O atual campeão Rio de Janeiro recebe o Fluminense às 19h30 desta segunda-feira, no ginásio do Tijuca, decidindo vaga para as semifinais.

Apesar da boa fase da equipe comandada por Bernardinho na Superliga, competição na qual é líder, a oposta Monique ressaltou o equilíbrio da Copa. Ela também elogiou o Flu e disse que a estreia não será fácil.

“Teremos pouco tempo para se preparar, mas a partir de agora já estamos focadas na partida contra o Fluminense. Com certeza será um jogo mais difícil ainda, elas contarão com a Ju Costa e com a Eva, que são duas ponteiras de qualidade que não disputaram o último jogo. Já virou uma rivalidade carioca, os dois times se conhecem muito bem, então precisamos de máxima concentração e também de diminuir o número de erros”, avaliou.

Já pelo lado Tricolor, Sassá relembrou o confronto mais recente entre as equipes. A ponteira apontou que ela e suas companheiras aprenderam com os erros e trabalham nos pontos positivos da derrota por 3 a 1.

“O Rexona-Sesc é uma equipe muito difícil de se enfrentar e treinamos muito para essa partida. No último jogo contra elas, conseguimos jogar bem nos dois primeiros sets e levamos isso de positivo para o duelo desta segunda-feira”, garantiu.

A Copa do Brasil é uma competição que reúne as oito equipes melhores colocadas na Superliga. O torneio tem caráter eliminatório, com apenas um jogo por fase, e as equipes que ocupam o lugar mais alto da tabela têm o privilégio de mandar as partidas.

Confira os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil (horários de Brasília):

Segunda-feira (16/01):

19h30 Rio de Janeiro x Fluminense

Terça-feira (17/01):

19h30 Osasco x Pinheiros

20h00 Brasília x Minas

20h00 Bauru x Praia Clube