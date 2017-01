Real Madrid não espera renovar contrato e Pepe pode ir para a China

Completando seu décimo ano no Real Madrid, tudo indica que o zagueiro luso-brasileiro Pepe está com os dias contados na equipe merengue. De acordo com o jornal espanhol AS, a equipe não renovará com o jogador, que será mais um a se transferir para o futebol chinês.

Com contrato até junho de 2017, precisamente quando completa dez temporadas na equipe, Pepe estará sem vínculo a partir do dia primeiro de julho e algumas equipes chinesas vêm demonstrando o interesse no zagueiro.

A principal oferta foi dada pelo Hebei Fortune, equipe treinada pelo chileno Manuel Pellegrini, que ofereceu 15 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) anuais para o zagueiro – quase três vezes mais o que ele ganha no Real Madrid.

Caso se transfira para o Hebei, Pepe poderá fazer companhia para o brasileiro Aloísio “Boi Bandido”, ex-São Paulo e Shandong Luneng, o argentino Ezequiel Lavezzi e o costa-marfinense Gervinho.

Além da proposta da equipe de Pellegrini, o Guangzhou Evergrande, treinado pelo campeão mundial Luiz Felipe Scolari, e o Shanghai SIPG, dirigido pelo português André Villas-Boas, também se interessaram por Pepe.

Fora dos gramados desde o dia 10 de dezembro, quando lesionou a panturrilha na partida contra o Deportivo La Coruña, o zagueiro ainda não atuou em 2017. O Real Madrid segue na liderança do Campeonato Espanhol, mas acabou eliminado na Copa do Rei pelo Celta de Vigo.