PSG busca vaga contra o Rennes em confronto da Copa da França

A bola volta a rolar pela Copa da França nesta quarta-feira. Após empatar com o líder Monaco na última rodada do Campeonato Francês e perder a chance de encostar no topo da tabela do Nacional, o Paris Saint-Germain entra em campo como visitante pela quarta rodada da competição mata-mata contra o Rennes, às 18h (de Brasília), no estádio Roazhon Park.

Junto do brasileiro Lucas e do uruguaio Cavani, o meia Julian Draxler, que vem tendo boas atuações, é uma das principais opções mais à frente para o PSG avançar às oitavas de final da Copa, já que se trata de jogo único.

O Monaco, por sua vez, disputa uma vaga com o Chambly, às 15h. A equipe que encabeça a tabela do Francês, com 49 pontos, viaja até Beauvais, na França, para se manter vivo na briga pelos dois títulos. Tendo o torneio nacional como prioridade, pela excelente temporada que faz, o time visitante pode aproveitar a oportunidade para rodar o elenco e evitar possíveis desgastes.

Outro clube a entrar em campo é o Saint-Etienne. Em quinto lugar no Francês, na caça por uma vaga na zona de classificação para as ligas europeias, a equipe vem embalada com duas vitórias seguidas na competição por pontos corridos e viaja até a região da Borgonha para enfrentar o Auxerre, às 15h (de Brasília).

Confira todos os jogos desta quarta-feira (horário de Brasília) pela Copa da França

15h00 Angers x Caen

15h00 Auxerre x St. Etienne

15h00 Avranches x Fleury-Merogis

15h00 CA Bastia x Nancy

15h00 Chambly x Monaco

15h00 Frejus x Prix les Mezieres

15h00 Les Herbiers x Guingamp

18h00 Rennes x PSG